Дворкович рассказал о возможном продлении Россией сделки ОПЕК+

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия, вероятно, поддержит продление сделки ОПЕК+, сообщает агентство Блумберг.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

По данным агентства, Дворкович заявил, что сделка, вероятно, будет продлена, но пока рано прогнозировать решение. Он добавил, что договор о сокращении добычи нефти был эффективен и "способствовал стабилизации рынка".

В августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Россия и Саудовская Аравия выступают за продление соглашения ОПЕК+ еще на три месяца — до конца июня 2018 года.

Дворкович также добавил, что цены на нефть будут находиться на уровне 50-60 долларов в среднесрочной перспективе.