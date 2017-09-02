Дворкович назвал сроки подготовки новой стратегии развития автопрома

ЧЕРНОББИО (Италия), 2 сен – РИА Новости. Новую стратегию развития автопрома РФ планируется подготовить к ноябрю; она будет предусматривать как режим специальных инвестиционных контрактов (СПИК), который придет на смену промсборке, так и универсальные правила, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Мы хотим к ноябрю ее сделать", — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, когда будет принята новая модель развития автопрома на замену институту промсборки.
"Не скажу пока, мы еще не до конца обсудили все, есть развилка. Но в любом случае, будет набор некоторых универсальных правил, и сверх этого возможны какие-то дополнительные инструменты, в том числе СПИКи. Но будет и какая-то фундаментальная часть, которая не связана с индивидуальными переговорами с инвесторами", — добавил он.
Директор департамента развития секторов экономики МЭР Александр Масленников в конце августа сообщил, что решение по новому инвестиционному режиму для автозаводов в РФ, который придет на смену истекающим соглашениям о промсборке, как ожидается, будет принято правительством РФ в сентябре.