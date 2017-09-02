Дворкович назвал условия для сохранения штата "АвтоВАЗа"

ЧЕРНОББИО (Италия), 2 сен – РИА Новости. Численность работников "АвтоВАЗа", возможно, сохранится на текущем уровне, если удастся наладить выпуск новых конкурентоспособных моделей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Вопрос к руководству компании. Все зависит от стратегии, от того, какие модели выводятся на рынок, какая будет политика государства, какой спрос. Они все это считают. В любом случае, резерв для повышения производительности на "АвтоВАЗе" при текущем уровне производства есть существенный. Но если удастся запустить выпуск новых конкурентоспособных моделей, то вполне может быть, что в конечном счете текущая численность сохранится", — сказал Дворкович.