Дворкович поддержал выдвижение Шредера главой совета директоров "Роснефти"

ЧЕРНОББИО (Италия), 2 сен – РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поддерживает выдвижение экс-канцлера ФРГ Герхардта Шредера главой совета директоров "Роснефти": это говорит об открытости компании и ее долгосрочных отношениях с партнерами из ЕС.

"В любом случае хорошо. Это свидетельствует об открытости компании и о долгосрочных партнерских отношениях с нашими европейскими коллегами", — сказал Дворкович журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Роснефть" в конце августа сообщила, что глава Минэнерго РФ Александр Новак и председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер утверждены кандидатами в совет директоров компании для избрания на внеочередном собрании акционеров 29 сентября.

Всего в списке кандидатов 11 человек. Остальные девять человек входят в действующий состав совета.

В июне акционеры "Роснефти" избрали новый совет директоров, в который неожиданно для широкой публики не вошел Новак. Глава "Роснефти" Игорь Сечин пояснил, что министр отказался от своих голосов на выборах в совет в пользу независимых директоров. Тогда же Сечин заявил, что "Роснефть" предложила расширить совет директоров с 9 до 11 человек и будет ждать возвращения Новака в состав совета.