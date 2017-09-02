Дворкович рассказал о возможном изменении НДС на внутренние авиаперевозки

ЧЕРНОББИО (Италия), 2 сен – РИА Новости. Дифференцированный подход к НДС на внутренние авиаперевозки в РФ возможен, однако это требует дополнительных расчетов и обсуждений, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Это тоже возможная вещь, но у отдельных экспертов есть сомнения. Мы один раз уже это обсудили, сейчас они готовят дополнительный набор аргументов и расчеты по маршрутной сети по всей, чтобы показать, какой будет эффект. Потому что из общих соображений, — вроде бы есть в этом логика, но надо посчитать аккуратно по всей сети, что это будет означать. Не возникнет ли проблемы для конкурентоспособности других маршрутов. Нельзя строить свой бизнес на проблемах другого бизнеса. Надо всегда находить решения, при которых выигрывают и те и другие. Будем пытаться его искать", — сказал вице-премьер.

Он также отметил, что обнуление НДС на внутренние авиаперевозки — хорошая мера для отрасли, но Минфин опасается создавать прецедент для других отраслей.

"Именно для отрасли экономически это правильно. Другое дело, что любая льгота по НДС даст давление со стороны других отраслей и приведет к такому лавинообразному эффекту. Поэтому, конечно, Минфин всегда опасается таких вещей не с точки зрения конкретной отрасли, а с точки зрения создания еще одного прецедента отрицательных последствий от этого. Но именно для отрасли это хорошая мера", — сказал Дворкович.