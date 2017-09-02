Дворкович рассказал о возможном изменении НДС на внутренние авиаперевозки

ЧЕРНОББИО (Италия), 2 сен – РИА Новости. Дифференцированный подход к НДС на внутренние авиаперевозки в РФ возможен, однако это требует дополнительных расчетов и обсуждений, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Он также отметил, что обнуление НДС на внутренние авиаперевозки — хорошая мера для отрасли, но Минфин опасается создавать прецедент для других отраслей.
"Именно для отрасли экономически это правильно. Другое дело, что любая льгота по НДС даст давление со стороны других отраслей и приведет к такому лавинообразному эффекту. Поэтому, конечно, Минфин всегда опасается таких вещей не с точки зрения конкретной отрасли, а с точки зрения создания еще одного прецедента отрицательных последствий от этого. Но именно для отрасли это хорошая мера", — сказал Дворкович.