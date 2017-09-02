Дворкович рассказал, чем можно заменить интервенции зерна

ЧЕРНОББИО (Италия), 2 сен – РИА Новости. Минсельхоз РФ в течение недели внесет в правительство два сценария: проведение зерновых интервенций или максимальное стимулирование экспорта зерна, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Сейчас Минсельхоз готовит предложения на эту тему. Цены достаточно низкие, но, как сказал министр, у них два сценария: один обычный, с проведением интервенций, другой связан с максимальным стимулированием экспорта, а не интервенциями как таковыми. Сейчас сравнивают и взвешивают эти два сценария, чтобы понять, какой из них с точки зрения затрат и результатов более эффективен для стабилизации цен на приемлемом для всех уровне", — сказал Дворкович.

"В течение недели министерство должно представить предложения. Мы их быстро обсудим и будем решать", — добавил он.