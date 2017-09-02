Дворкович предложил не спешить с расширением продовольственного эмбарго

ЧЕРНОББИО (Италия), 2 сен – РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что не стоит торопиться с запретом импорта в Россию мясокостной муки в рамках продовольственного эмбарго.

В конце июля Дворкович сообщил, что Минсельхоз РФ внес в правительство предложение о включении мясокостной муки в список продуктов, поставки которых в Россию запрещены в рамках продовольственного эмбарго.

"Пока анализ рисков показывает, что лучше не торопиться с запретом", — сказал Дворкович в субботу журналистам.

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