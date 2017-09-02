В Шанхае прошла церемония закладки первого камня штаб-квартиры Банка БРИКС

ШАНХАЙ, 2 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Церемония закладки первого камня штаб-квартиры Нового банка развития БРИКС состоялась в субботу в Шанхае.

В феврале прошлого года НБР и муниципалитет города Шанхая подписали меморандум о взаимопонимании об условиях размещения штаб-квартиры банка.

"Мы чрезвычайно благодарны Шанхаю, и НБР гордится тем, что можем называть Шанхай своим домом", — заявил на церемонии президент банка Кундапур Ваман Каматх.

На торжественной церемонии также присутствовали министр финансов КНР Сяо Цзе, мэр Шанхая Ин Юн и представители стран БРИКС.

Здание штаб-квартиры будет находиться в шанхайском ЭКСПО-парке. Общая его площадь составит 126 тысяч квадратных метров. Высота 30-этажного строения составит 150 метров.

© РИА Новости / Жанна Манукян Церемония закладки первого камня штаб-квартиры Нового банка развития БРИКС © РИА Новости / Жанна Манукян Церемония закладки первого камня штаб-квартиры Нового банка развития БРИКС

Архитектурный проект по задумке инженеров должен быть экологически дружественным. Значительная часть крыши здания будет использована для растительности, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду. Здание оснастят современным системой сбора дождевой воды, которая будет использоваться для поливки растений, мойки парковки и для других целей банка.

Ожидается, что здание будет способно вместить 2500 человек. Строительство объекта должно закончиться в течение четырёх лет.

Новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне 100 миллиардов долларов. Главной задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.