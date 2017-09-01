Центробанк сумеет обеспечить стабильность в экономике, считает Дворкович

ЧЕРНОББИО (Италия), 1 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что ЦБ сможет сделать все, чтобы ситуация в экономике РФ оставалась стабильной, несмотря на санацию ряда банков и отзыв лицензий.

"Я думаю, что Центральный банк сможет сделать все, чтобы ситуация оставалась стабильной в экономике, даже при том, что отзываются лицензии, санируются банки", — сказал Дворкович журналистам.

По его словам, в банковском секторе РФ, как в любом другом, есть проблемы, но это не влияет отрицательно на развитие экономики России.

"Я считаю, что, как и в любом другом секторе, в банковском также есть проблемы, но это не влияет на экономическое развитие отрицательно", — добавил вице-премьер.