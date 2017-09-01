Соколов: необходимо доработать стратегию развития дорожного хозяйства Крыма

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава министерства транспорта РФ Максим Соколов поручил доработать стратегию развития дорожного хозяйства Республики Крым и Севастополя до 2022 года, сообщает ведомство в пятницу.

Такое поручение министр дал в ходе очередного заседания рабочей группы по развитию и обеспечению функционирования транспортной инфраструктуры Крыма и Севастополя.

"Максим Соколов дал поручения, направленные на своевременное выполнение работ и мероприятий по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста и подходов к нему. Также Соколов поручил своим коллегам завершить доработку стратегии развития дорожного хозяйства Крыма и Севастополя до 2022 года, которая разработана Минтрансом по указанию президента РФ, и обеспечить ее скорейшее рассмотрение в правительстве РФ", — говорится в сообщении.

Особое внимание министр обратил на необходимость надлежащего отражения реализуемых и планируемых к реализации объектов транспортной инфраструктуры в документах территориального планирования, а также синхронизации сроков проектирования, строительства и ввода крупнейших транспортных проектов по развитию транспортной инфраструктуры Крыма и Севастополя.

"На площадке рабочей группы нужно совместно вырабатывать системные решения, чтобы потом также сообща их реализовывать", — отметил Соколов.