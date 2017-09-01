ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался за реформирование патентной системы России. Разговор о защите интеллектуальных прав зашел в ходе встречи с представителями общественности Ярославской области.

"У нас сроки патентной защиты и выдачи соответствующих документов ниже, чем во всех развитых экономиках, они меньше, чем в США, Европе и Китае. Но коллега говорил о других инструментах — предпатентовании и еще какие-то инструменты защиты и быстрого реагирования. Вот над этим нужно подумать. Нужно просто совершенствовать всю систему этого патентного дела", — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что услугами Роспатента пользуются 29 стран мира, а услугами соответствующих структур в США — 19 стран. "Это говорит о привлекательности и качестве, поэтому эта сфера точно совершенно требует дополнительного внимания", — подчеркнул он.

Говоря о сроках выдачи патентов, Путин вспомнил, что в среднем он составляет 10 месяцев, если все правильно оформить. Однако если были допущены какие-либо ошибки, то время ожидания может растянуться до 18 месяцев.

"Здесь, конечно, нужно поработать даже над совершенствованием системы подачи заявок, нужно, чтобы соответствующему заявителю оказывалась соответствующая помощь и поддержка, согласен абсолютно", — добавил он, подчеркнув, что в любом случае при принятии решения должна быть проведена экспертиза.

Глава государства также добавил, что можно подумать о некотором расширении льгот для студентов, которые хотели бы запатентовать свои разработки. При этом он напомнил, что уже сейчас тарифы для учащихся вузов в разы ниже и составляют всего лишь 20% от установленной пошлины в 8200 рублей.