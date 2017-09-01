"Швабе" подписал ряд соглашений по итогам форума "Армия-2017"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ряд соглашений о взаимодействии подписал российский оптико-электронный холдинг "Швабе" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017", проходившего в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа, сообщает пресс-служба холдинга.

В частности, "Швабе" заключил соглашение с концерном "Калашников" о сотрудничестве в области разработки линейки прицелов для стрелкового оружия бренда. Кроме того, было подписано соглашение между заводом "Швабе" и одним из ведущих в России поставщиков магнитных материалов группой компаний AMT&C о совместной разработке ряда транспортных средств и внедрении инновационных технологий в производство техники. Наряду с этим состоялось подписание соглашения о партнерстве с банком ВТБ24 и физическим факультетом МГУ.

В пресс-службе отметили, что интерес к экспозиции холдинга проявили представители стран Ближнего Востока, Африки, Южной Америки и других регионов. "Согласно подписанным соглашениям, в 2017-2018 годах появятся первые образцы новых совместных продуктов — линейка прицелов для гражданского и боевого стрелкового оружия, инновационные транспортные средства и другая техника", — отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора "Швабе" Алексея Патрикеева, насыщенная деловая программа форума позволила холдингу укрепить существующее партнерство, а также открыть новые перспективы для развития.

"Продуктивными стали, в частности, переговоры с Индией, Израилем и другими странами. В будущем на этой почве будут реализованы значимые для обороны и гражданской сферы проекты. Вместе с тем уже сегодня можно говорить об увеличении объема экспорта в обозримом будущем", — сказал Патрикеев.

На форуме холдинг представил свыше ста приборов и комплексов оборонного назначения.