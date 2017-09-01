Ушаков рассказал о документах, которые примут по итогам саммита БРИКС

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Китае примут Итоговую декларацию, где дадут оценку мировой политической и экономической ситуации, отразят позиция стран. Кроме того, будут подписаны планы действий в экономике, области инноваций и программа по таможенному сотрудничеству, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, Итоговая декларация принимается без подписывания.

"Документы, которые будут подписываться после заседания делового совета: план действий стран БРИКС по торгово-экономическому сотрудничеству, план действий по сотрудничеству в области инноваций, стратегическая программа по таможенному сотрудничеству и меморандум о взаимопонимании между деловым советом БРИКС и Новым банком развития", — сказал Ушаков.

Он заверил, что документы находятся в хорошей степени готовности и есть уверенность, что они будут подписаны.