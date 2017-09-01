В России локализовали производство препарата против ВИЧ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Фармацевтический производитель ViiV Healthcare успешно завершил проект трансфера технологии и локализации производства в России нового препарата для лечения ВИЧ-инфекции; к выпуску препарата приступит фармацевтический завод в Подольском районе Москвы, сообщает пресс-служба компании.

Одним из завершающих этапов стала подача компанией обновленных данных на регистрацию в России локализованного по полному циклу препарата для лечения ВИЧ-инфекции. Произведенные в России регистрационные серии препарата успешно прошли необходимые сравнительные исследования, полностью идентичны и соответствуют всем характеристикам препарата по отношению к эталонной серии, выпущенной в Великобритании, говорится в сообщении.

Информация о локальном производителе сообщена в Минздрав РФ для внесения изменений в регистрационное удостоверение.