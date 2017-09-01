Минвостокразвития: число китайских проектов за два года вырастет вдвое

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Количество китайских проектов на российском Дальнем Востоке за два года увеличится вдвое благодаря деятельности Центра по поддержке китайских инвестиций, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минвостокразвития Александр Осипов.

Как сообщалось ранее, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом подписали соглашение, которое предусматривает создание и открытие до 1 октября совместного Центра привлечения и поддержки китайских инвестиций на Дальнем Востоке.

"Работа центра по привлечению китайских инвестиций повлияет на существенное увеличение капиталовложений из КНР. Через два года количество китайских проектов на Дальнем Востоке вырастет как минимум вдвое", — сказал Осипов.

По его словам, Центр должен организовать комфортный сервис для тех, кто имеет интерес к инвестициям либо в определенные отрасли, либо в территории, технологии, инфраструктурные проекты. Он отметил, что нужно, чтобы и с российской, и с китайской стороны инвесторы находили подходящие меры сопровождения их проектов, чтобы их точно вели, куда нужно, и им не пришлось тратить время на изучение площадки и бюрократические проволочки.

"Механизм центра уже создан, но нам надо на практике добиться его эффективной работы. А возможности Дальнего Востока таковы, что еще много лет объем китайских инвестиций можно удваивать и удваивать, как и инвестиции других инвесторов", — добавил он.