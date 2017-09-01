"Швабе" поставил в Словакию оптику для производства лазеров

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех поставил в Словакию партию дифракционных решеток из суперинвара (ферромагнитного сплава железа с никелем и кобальтом), которые используются при производстве газовых CO2-лазеров, применяющихся в медицине и других отраслях, сообщает пресс-служба холдинга.

Поставка осуществлена предприятием холдинга — Государственным институтом прикладной оптики (ГИПО) в рамках долгосрочного контракта с компанией из Словакии.

"Заказчик традиционно закупает именно этот вид решеток, отличающийся высокой дифракционной эффективностью и высокой лучевой стойкостью, что особенно важно в производстве лазерной техники. В составе словацких лазеров наша продукция выполняет функцию селекции и вывода рабочего излучения", — приводятся в сообщении слова генерального директора ГИПО Владимира Иванова.

По его словам, следующая поставка дифракционных решеток в Словакию запланирована на 2018 год.

В пресс-службе отметили, что продукция ГИПО востребована на внешнем рынке: предприятие ведет поставки в Германию, Францию, Ирландию, Норвегию и другие страны. На российском рынке дифракционной оптики доля ГИПО составляет 70%.