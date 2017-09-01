Глава комитета ГД: монополию крупных торговых сетей в РФ надо сворачивать

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Монополию крупных торговых сетей в РФ надо сворачивать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Он напомнил, что в комитете есть экспертный совет, который занимается вопросами регулирования торговой деятельности, в том числе торговыми сетями. "И работаем над этой темой достаточно плотно с нашими коллегами из Совета федерации", — добавил депутат.

"Мы считаем, что у Ирины Анатольевны Яровой (зампред Госдумы – ред.) в прошлом созыве было достаточно много инициатив хороших, которые, к сожалению, не были по тем или иным причинам доведены до конца. Но то, что монополию торговых сетей крупных надо сворачивать — не вызывает сомнения, потому что надо входить в регулирование рынка продовольствия, тем более, когда мы находимся под санкциями", — отметил Жигарев.

Депутат Дмитрий Юрков разработал законопроект, который касается регулирования работы торговых сетей в зависимости от их размера. Документ предполагает различное регулирование деятельности торговых сетей с годовой выручкой не более 4 миллиардов рублей (малые сети), от 4 до 40 миллиардов рублей (средние сети) и свыше 40 миллиардов рублей (крупные сети). В частности, к малым сетям предлагается не применять нормы закона о торговле в части запрета на взимание платы за право поставок товаров и изменение ассортимента, к малым и средним сетям – в части навязывания условий договора контрагенту и ограничения предельной доли торговой сети в регионе 25%.

Законопроект запрещает поставки в торговые сети продовольственных товаров по ценам ниже их себестоимости, а также розничную продажу продовольственных товаров по ценам ниже их себестоимости. Жигарев сказал, что текст законопроекта не видел, а комментировать его сможет лишь после ознакомления. "Нужно, чтобы документ поступил в комитет, в комитете его нет, он не внесен в Госдуму, поэтому инициативу можно комментировать только вслух. В принципе, мы, конечно, поддерживаем любую инициативу, которая помогает малому и среднему бизнесу", — пояснил глава думского комитета.