В Москве растет количество индивидуальных предпринимателей

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более 35 тысяч новых индивидуальных предпринимателей зарегистрированы в Москве за семь месяцев 2017 года. Это почти на четверть больше, чем за тот же период предыдущего года, сообщает mos.ru.

По количеству бизнесменов столица лидирует среди всех регионов страны. По словам министра правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития Владимира Ефимова, это связано с совершенствованием патентной системы налогообложения — она позволяет открыть свое дело быстро и с минимальными затратами.

В Москве предусмотрены налоговые каникулы для тех, кто впервые зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, выбрал упрощенную систему налогообложения или патент и работает в производственной, научной и социальных сферах, а также в сфере бытовых услуг.

В первом квартале 2017 года московские бизнесмены приобрели более 40 тысяч патентов на сумму 3,8 миллиарда рублей. Рекордсменом в количественном отношении стала розничная торговля — более 20 тысяч патентов на сумму 2,3 миллиарда рублей. На право преподавания (репетиторство) было приобретено более 1,3 тысячи патентов, на проведение индивидуальных тренировок — почти 900, а на долю переводчиков приходится 400 таких документов.