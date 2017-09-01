МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Шесть крупных международных банков присоединились к проекту по созданию новой криптовалюты, пишет Financial Times.

Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street объединились для работы над проектом по созданию "монеты для расчетов" (utility settlement coin — USC). Изначально USC была создана банком UBS. В проект также входят Deutsche Bank, Banco Santander, BNY Mellon и NEX.

Проект переходит на новый уровень разработки, в ходе которого участники нацелены на более глубокое обсуждение с центробанками, а также на доработку системы защиты конфиденциальности данных и защиты от кибератак. Запустить новую криптовалюту планируется в следующем году.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы. Биткоин основывается на технологии блокчейн (blockchain) — системе организации распределенной базы данных.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют и активно их развивают, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.

В свою очередь Минфин РФ, как сообщил на текущей неделе замминистра Алексей Моисеев, считает, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже.