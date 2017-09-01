Участок трассы Брин-Наволок–Плесецк в Поморье сдадут в октябре

АРХАНГЕЛЬСК, 1 сен — РИА Новости. Участок автодороги Брин-Наволок-Плесецк в Архангельской области будет введён в эксплуатацию в первую декаду октября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

По его словам, средства на завершение работ в текущем году выделены из федерального бюджета в рамках межбюджетных трансфертов, общий объём финансирования в 2017 году составил свыше 300 миллионов рублей.

Реконструируемый участок между деревней Войбора и отметкой "124-й километр" — третий из пяти последних грунтовых перегонов, которые имелись на трассе до начала её реконструкции.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов высоко оценил качество работ дорожников, подчеркнув, что реконструируемая трасса устанавливает высокий стандарт для всех региональных дорог. "И этому стандарту мы будем следовать при строительстве других автотрасс. Останавливаться на достигнутом не собираемся", — цитирует пресс-служба слова главы региона.

Первый 12-километровый отрезок трассы (между 111 и 122 километрами) был сдан в эксплуатацию в ноябре 2015 года. Тогда часть дороги была построена практически заново, трассу спрямили, в результате чего путь для автомобилистов сократился на несколько километров. В ноябре 2016-го был готов второй участок "Сухое-Самодед", длина которого составила почти 12 километров.

"Как ожидается, с 1 января 2018 года дорога будет передана в федеральную собственность, что открывает перед трассой и регионами, по которым она проходит, новые перспективы развития. В перечень федеральных автотрасс России будет официально внесена новая дорога от Брин-Наволока до Санкт-Петербурга", — отметил представитель пресс-службы.

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