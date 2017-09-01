ВЭБ не собирается уходить из финансовых центров мира

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) не планирует сворачивать свое присутствие в финансовых столицах мира, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ВЭБа Николай Цехомский.

В конце прошлого года ВЭБ сообщал о том, что госкорпорация приняла решение о закрытии представительств в Цюрихе, Париже, Йоханнесбурге и Нью-Дели.

"Мы сохраняем присутствие в ключевых странах Западной Европы. В Лондоне у нас сократился размер офиса, но само представительство мы не закрываем. То же самое, и в Нью-Йорке. Мы не будем выходить полностью из финансовых столиц мира", — заявил Цехомский.

В 2014 году отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. Экономические санкции Евросоюза против РФ были введены с 1 августа 2014 года, в сентябре того же года они были расширены. Ограничительные меры включают эмбарго на новые контракты по импорту и экспорту из ЕС в РФ вооружений, а также товаров и технологий двойного назначения. Под санкции попали российские госбанки и нефтяная отрасль РФ.