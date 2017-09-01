ВЭБ не собирается уходить из финансовых центров мира

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) не планирует сворачивать свое присутствие в финансовых столицах мира, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ВЭБа Николай Цехомский.
В конце прошлого года ВЭБ сообщал о том, что госкорпорация приняла решение о закрытии представительств в Цюрихе, Париже, Йоханнесбурге и Нью-Дели.
"Мы сохраняем присутствие в ключевых странах Западной Европы. В Лондоне у нас сократился размер офиса, но само представительство мы не закрываем. То же самое, и в Нью-Йорке. Мы не будем выходить полностью из финансовых столиц мира", — заявил Цехомский.