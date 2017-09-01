Ирак готов поддержать решение о продлении сделки ОПЕК+

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости/Прайм. Ирак поддержит решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+), если оно будет принято, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.
Ранее в августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Россия и Саудовская Аравия выступают за продление соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на три месяца — до конца июня 2018 года.