Ирак готов поддержать решение о продлении сделки ОПЕК+

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости/Прайм. Ирак поддержит решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+), если оно будет принято, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Ирак полностью соблюдает соглашение ОПЕК и даже превысил квоту по сокращению добычи, то есть мы полностью привержены этому соглашению. Что касается продления соглашения, то должен решать рынок, и стабильность цен будет определять должно ли оно быть продлено. И если будет принято решение по этому поводу (о продлении сделки ОПЕК+ — ред.), то Ирак будет первой страной, которая станет придерживаться решения. Ирак выступает за единство ОПЕК в этом отношении", — ответил министр на вопрос, поддержит ли страна решение по продолжению венского соглашения после первого квартала 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Ранее в августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Россия и Саудовская Аравия выступают за продление соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на три месяца — до конца июня 2018 года.