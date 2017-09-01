Силуанов: Минфин не имеет замечаний к новому прогнозу Минэкономразвития

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минфин РФ не имеет замечаний к уточненному прогнозу Минэкономразвития, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"У нас единый прогноз. Мы отработали эти цифры совместно с Минэкономразвития. У нас нет замечаний", — сказал Силуанов, комментируя уточненный среднесрочный макроэкономический прогноз, представленный в четверг главой МЭР Максимом Орешкиным.

В предыдущие годы два министерства имели серьезные разногласия по прогнозу, который составляет Минэкономразвития и на основании которого Минфин готовит бюджет. Проблема сошла на нет с приходом на пост главы Минэкономразвития Орешкина, до этого занимавшего должность заместителя министра финансов.

Новый прогноз Минэкономразвития исходит из роста экономики РФ в 2017 году на 2,1% (прежняя оценка — 2%). При этом прогнозы министерства по росту ВВП в 2018-2020 годах существенно улучшены. Так, ВВП в 2018 году вырастет также на 2,1%, в 2019 год – на 2,2%, в 2020 году ускорится до 2,3%. Прежний прогноз предполагал рост экономики страны на 1,5% ежегодно. Кроме того, МЭР улучшило прогноз по инфляции в РФ на 2017 год до 3,7% с 3,8%, а на следующие три года – сохранило на уровне 4%.

По словам Орешкина, основой ускорения роста ВВП в ближайшие три года должен стать всплеск инвестиционной активности. Рост инвестиций, согласно уточненному прогнозу, составит в 2018 году 4,7%, в 2019 году — 5,6%, а в 2020 году ускорится до 5,7%. Ранее министерство прогнозировало рост инвестиций в 2018 году на 2,2%, в 2019 году — на 2%, а в 2020 году — на 2,1%.

Базовый макропрогноз на 2018-2020 годы исходит из сохранения нынешней налоговой системы РФ, а в целевом варианте прогноза возможны изменения по налогам. Они пока обсуждаются. Минэкономразвития РФ также не закладывает в прогноз на 2018-2020 годы возможность расширения санкций США на госдолг РФ, но учитывает сохранение санкций Запада на ближайшие три года.