Минэкономразвития предложило вывести из-под налога движимое имущество

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ опубликовало проект поправок в Налоговый кодекс, который направлен на выведение движимого имущества из объектов налогообложения налогом на имущество организаций, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Движимое имущество и сейчас не облагается налогом, однако с 2018 года решение этого вопроса будет находиться в компетенции регионов. В июле замминистра экономического развития РФ Станислав Воскресенский сообщил, что министерство предлагает вернуть это не в виде льготы, а в виде поправок в объект налогообложение. Исключить, таким образом, из налогообложения движимое имущество.
Однако глава Минфина Антон Силуанов считает обоснованным решение передать регионам право устанавливать или не устанавливать данную льготу. Он сообщал, что регионы будут принимать решение с учетом экономической целесообразности и при необходимости будут предоставлять предприятиям преференции.