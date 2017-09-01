Минэкономразвития предложило вывести из-под налога движимое имущество

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ опубликовало проект поправок в Налоговый кодекс, который направлен на выведение движимого имущества из объектов налогообложения налогом на имущество организаций, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в материалах к документу, реализация предложенных законопроектом норм будет стимулировать процесс обновления основных фондов, окажет благоприятное воздействие на процесс модернизации производств и увеличит инвестиции хозяйствующих субъектов в реальный сектор экономики.

Движимое имущество и сейчас не облагается налогом, однако с 2018 года решение этого вопроса будет находиться в компетенции регионов. В июле замминистра экономического развития РФ Станислав Воскресенский сообщил, что министерство предлагает вернуть это не в виде льготы, а в виде поправок в объект налогообложение. Исключить, таким образом, из налогообложения движимое имущество.

Ранее в августе сообщалось, что Минфин и Минэкономразвития разошлись в оценке эффективности передачи на региональный уровень права предоставления льгот по налогу на движимое имущество предприятий. Тогда глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что МЭР считает этот налог вредным. По его словам, есть опасность, что какой-нибудь регион может не понять тех последствий, которые могут быть и, соответственно, привести к тому, что в регионе инвестиционный процесс и инвестиционная активность может серьезно отстать.

Однако глава Минфина Антон Силуанов считает обоснованным решение передать регионам право устанавливать или не устанавливать данную льготу. Он сообщал, что регионы будут принимать решение с учетом экономической целесообразности и при необходимости будут предоставлять предприятиям преференции.