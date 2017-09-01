Катырин призвал БРИКС расширить обмен информацией между бизнесменами

ШАНХАЙ, 1 сен — РИА — Новости, Жанна Манукян. Странам БРИКС необходимо расширить информационный обмен между предпринимателя "пятёрки", что сделает рынки этих государств более понятными, а значит и более привлекательными для предпринимателей из стран объединения, считает президент Торгово-промышленной палаты РФ, председатель делового совета БРИКС от РФ Сергей Катырин.

"На наш взгляд, по-прежнему актуальной остаётся тема расширения информационного обмена между предпринимателями наших стран. Задача нашего делового совета повысить осведомленность нашего бизнеса о существующих возможностях для сотрудничества, особенностях работы в странах БРИКС, мерах поддержки действующих для иностранных инвесторов", — заявил Катырин в ходе заседания делового совета БРИКС.

По его словам, это позволит сделать рынки стран БРИКС более понятными, а значит и более привлекательными для предпринимателей стран пятерки.

По мнению президента ТПП, необходимо шире использовать действующие "под зонтиком" БРИКС электронные платформы и площадки, которые является эффективным инструментом деловых коммуникаций.

"Как свидетельствует практика, несмотря на стремительное развитие разных информационных вертикальных технологий, физическое участие компании в выставочных, ярмарочных мероприятиях остаётся одним из самых действенных каналов продвижения продукции на внешние рынки", — добавил Катырин.

В пятницу в Шанхае открылось ежегодное заседание делового совета БРИКС, в котором принимают участие более 300 представителей бизнес-кругов из Китая, Индии, Бразилии, России и ЮАР, а также представители международных организаций. В ходе встречи совет представил годовой отчёт-2016-2017, который будет передан на рассмотрение лидерам стран в ходе предстоящего саммита БРИКС в китайском Сямэне. Кроме того, совет одобрил предложение о создании рабочей группы по авиации.