Россия надеется обсудить на саммите БРИКС сотрудничество в торговой сфере

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Россия рассчитывает на предстоящем саммите БРИКС в Китае обсудить новые задачи сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и производственной кооперации, заявил президент РФ Владимир Путин.

Саммит БРИКС (группы пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики) пройдет 4-5 сентября в южнокитайском городе Сямэнь.

"Напомню также, что по инициативе России в 2015 году на саммите в Уфе была принята и успешно реализуется Стратегия экономического партнёрства БРИКС. Рассчитываем на предстоящей встрече в Сямэне обсудить новые масштабные задачи сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, производственной кооперации", — говорится в статье Путина, опубликованной в ведущих СМИ стран БРИКС.

По его словам, созданию эффективных механизмов поощрения здоровой конкуренции служит российская инициатива о развитии сотрудничества по линии антимонопольных ведомств стран БРИКС.

"Речь идёт о разработке комплекса мер по сотрудничеству в сфере противодействия ограничительным деловым практикам крупных транснациональных корпораций и трансграничным нарушениям правил конкуренции", — пояснил российский лидер.