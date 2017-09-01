Россия и БРИКС будут добиваться справедливого распределения квот в МВФ и ВБ

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Россия вместе с партнерами-странами в БРИКС готова далее добиваться более справедливого распределения квот и голосов в МВФ и Всемирном банке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия разделяет озабоченность государств БРИКС несправедливостью современной глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает возросший экономический вес развивающихся стран. Вместе с партнёрами мы готовы и далее продвигать реформы в области международного финансового регулирования, сообща содействовать преодолению чрезмерного доминирования ограниченного числа резервных валют. Добиваться более сбалансированного распределения квот и голосов в МВФ и Всемирном банке", — говорится в статье Путина, опубликованной в ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии участия российского лидера в саммите в Китае.

"Уверен, что страны БРИКС будут и далее консолидировано выступать против протекционизма и новых барьеров в мировой торговле. Дорожим сложившимся в "пятёрке" консенсусом по этому вопросу, что позволяет последовательно отстаивать основы открытой, равноправной и взаимовыгодной многосторонней торговой системы, укреплять роль ВТО как ключевого регулятора международной торговли", — добавил российский президент.