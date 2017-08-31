Министр нефти Ирака доволен итогами переговоров с главой "Лукойла"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Луэйби сообщил РИА Новости, что на состоявшихся в четверг в Москве переговорах с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым решен ряд существовавших проблем.

"Мы провели интенсивные переговоры с "Лукойлом" и решили большинство существующих вопросов", — заявил аль-Луэйби агентству.

Ранее "Лукойл" сообщил по итогам встречи, что Алекперов проинформировал иракского министра об успешном бурении третьей разведочной скважины на Блоке 10, и испытания подтвердили коммерческое открытие запасов нефти на месторождении Эриду. Стороны также обсудили вопросы повышения экономической эффективности разработки месторождения "Западная Курна-2" и дальнейшие планы по его развитию.

Министр находится в Москве с официальным визитом в сопровождении делегации высокого уровня. Он провел встречи с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, с которым обсудил ситуацию на мировом рынке и двустороннее сотрудничество, а также венское соглашение по сокращению добычи нефти.