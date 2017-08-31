Курс рубля к доллару вырос до максимума за 2,5 месяца

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Курс рубля к доллару вышел на максимум за 2,5 месяца и тестирует уровень 58 рублей, свидетельствуют данные биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.27 мск снижался на 0,55 рубля — до 58,01 рубля, курс евро — на 0,58 рубля — до 69,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар уже опускался до 57,99 рубля (минимум с 19 июня), евро — до 68,88 рубля (минимум с 21 июля).

Стоимость нефти закрепляется выше уровня 52,5 доллара за баррель сорта Brent, что поддерживает спрос на рублевые активы, говорят эксперты.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке Ria.ru >>