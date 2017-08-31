Нефть марки WTI дорожает вслед за Brent

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в четверг; американская нефть марки WTI дорожает более чем на 3% вслед за ростом стоимости марки Brent из-за сокращения производства, вызванного ураганом "Харви" в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.47 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,22% — до 52,87 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 3,24% — до 47,45 доллара за баррель.