Белоруссия хочет стать членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил заявку на членство Минска в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил заявку на членство Белоруссии в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Соответствующий указ глава государства подписал 31 августа", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что на подписание заявки уполномочен совет министров Белоруссии.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов в АТР, объединяет 57 стран-участниц. Уставный капитал организации составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>