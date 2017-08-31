Нефть Brent дорожает после новостей о снижении производства из-за "Харви"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в четверг; нефть марки Brent дорожает более чем на 3% из-за сокращения производства, вызванного ураганом "Харви" в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,15% — до 52,3 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,44% — до 47,05 доллара за баррель.

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