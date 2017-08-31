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Экономика

Российская экономика делает ставку на инвестиции

17:5931.08.2017
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© Fotolia / Romolo TavaniРост экономики. Архивное фотоРост экономики. Архивное фото
© Fotolia / Romolo Tavani

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Инвестиции должны оживить российскую экономику — Минэкономразвития рассчитывает, что именно всплеск инвестиционной активности станет основой ускорения роста ВВП в ближайшие три года. Способствовать капвложениям будет активизация кредитования — как населения, так и предприятий, заявил глава министерства Максим Орешкин, представляя уточненный прогноз на 2017-2020 годы.

Новый прогноз Минэкономразвития исходит из роста экономики РФ в 2017 году на 2,1% (прежняя оценка — 2%). При этом прогнозы министерства по росту ВВП в 2018-2020 годах существенно улучшены. Так, ВВП в 2018 году вырастет также на 2,1%, в 2019 год – на 2,2%, в 2020 году ускорится до 2,3%. Прежний прогноз предполагал рост экономики страны на 1,5% ежегодно.

"В целом главное отличие текущего прогноза от прогноза в апреле — это пересмотренная динамика инвестиций, инвестиционной активности на весь трехлетний период. Мы ожидаем, что в ближайшие три года рост инвестиционной активности будет держаться в диапазоне от 4% до 5%, тем самым способствовать более высоким темпам экономического роста", — сказал Орешкин.

Рост инвестиций, согласно уточненному прогнозу, составит в 2018 году 4,7%, в 2019 году — 5,6%, а в 2020 году ускорится до 5,7%. Ранее министерство прогнозировало рост инвестиций в 2018 году на 2,2%, в 2019 году — на 2%, а в 2020 году — на 2,1%.

Базовый макропрогноз на 2018-2020 годы исходит из сохранения нынешней налоговой системы РФ, а в целевом варианте прогноза возможны изменения по налогам, они пока обсуждаются.

Минэкономразвития РФ также не закладывает в текущий прогноз на 2018-2020 годы возможность расширения санкций США на госдолг РФ, но учитывает сохранение санкций Запада на ближайшие три года.

Оптимистичные амбиции

Прогноз слишком оптимистичен и даже амбициозен, считает главный аналитик банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

"Даже на этот год прогноз выглядит чрезмерно оптимистичным, а уж про остальные годы я вообще сказать не могу, откуда такой оптимизм. Во втором квартале цифра в 2,5% роста была достигнута за счет разовых факторов, прежде всего, холодной погоды, когда выросла добыча угля, железнодорожные перевозки, производство тепловой энергии. Темпов роста, позволяющих выйти на 2,1% по итогам года, у нас во втором полугодии не будет", — сказал Девятов РИА Новости.

По его словам, текущий прогноз "Уралсиба" по росту экономики в 2017 году сохранен на уровне 1,3% и может быть незначительно пересмотрен — до 1,5%.

Похожие оценки и у "Нордеа банка" — банк не корректировал свои прогнозы по росту ВВП в 2017 году в 1,6%, в 2018-2019 годах — около 1,5%.

"Видно, что сейчас у нас такой восстановительный рост, это некий отскок после двух лет рецессии — поэтому сейчас мы видим достаточно уверенные темпы роста, но в следующем году нужно будет расти от более высокой базы. Мы пока не видим потенциала для такого роста", — считает аналитик "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова.

По ее словам, данные второго квартала текущего года окажутся наиболее позитивными по итогам года, и в третьем-четвертом квартале произойдет замедление темпов роста. Росстат предварительно оценил рост ВВП во втором квартале в 2,5% в годовом выражении.

Министр экономического развития, наоборот, полон оптимизма и ожидает, что рост ВВП в августе-сентябре вернется на прежнюю траекторию после июльского замедления — когда рост замедлился до 1,5% с 2,9% в июне.

В ожидании инвестиций

Способствовать росту инвестиций в российскую экономику будет расширение инвестиционного кредитования, улучшение условий работы для бизнеса и активный рост конечного спроса. Этот спрос будет поддерживаться и розничным кредитованием, пояснил Орешкин.

Инфляция в России по итогам 2017 года будет рекордно низкой и может оказаться даже ниже уточненного прогноза Минэкономразвития в 3,7%. Орешкин считает, что текущее замедление роста потребительских цен дает ЦБ возможность снизить ключевую ставку, что приведет к снижению реальных процентных ставок и подстегнет кредитную экспансию.

В соответствии с новым прогнозом Минэкономразвития инфляция в РФ в 2018-2020 годах будет находиться на уровне 4%. "Мы не видим причин, по которым Центральный банк не смог бы достичь здесь целевых значений", — добавил министр.

Также улучшению настроений бизнеса способствует консервативная бюджетная политика и механизм бюджетного правила, который сглаживает зависимость курса рубля от цен на нефть, уверен Орешкин.

"Действительно, мы видим по первому полугодию, что именно инвестиции у нас растут крайне высокими темпами, тогда как потребление сохраняется весьма слабым. В принципе, есть определенные предпосылки для того, чтобы эти тенденции продолжились. Здесь важна стабильная динамика курса рубля, которая позволяет более предсказуемо строить инвестиционные планы, закупать импортные технологии", — считает Евдокимова из "Нордеа банка".

Девятов полагает, что рост инвестиций в РФ в текущем году превысит 4%, но в большей степени не за счет частных инвестиций. "Насколько я понимаю, это наши большие проекты — Крымский мост, "Сила Сибири", а частные инвестиции не очень-то растут, и откуда у нас такой огромный прирост инвестиций — не понимаю", — отметил Девятов.

По мнению Евдокимовой, наращиванию инвестиций может помещать сокращение в последние месяцы прибыли компаний, и, если этот тренд продолжится, это может слегка помешать благоприятному развитию сценария.

Для ускорения роста инвестиций есть три фактора, считает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик. "Первый связан с тем, что снизились процентные ставки и они будут дальше снижаться, что будет способствовать росту кредитования и, соответственно, это должно поддержать инвестиции. Второй фактор — замедление оттока капитала, мы полагаем, что и во второй половине года он несколько замедлится по сравнению с первой половиной года, и в течение следующего года он будет ниже, чем в течение этого года, чистый отток капитала", — сказал экономист.

Третий фактор — это структурные меры, которые принимает Минэкономразвития, в том числе с точки зрения поддержки проектного финансирования для того, чтобы поддержать рост инвестиций, пояснил Лисоволик.

Рубль и нефть стабильны

Апрельский макропрогноз Минэкономразвития предполагал, что рубль при цене на нефть в 40 долларов за баррель достигнет к концу года 68 рублей за доллар. Новый прогноз исходит из того, что курс составит 63 рубля за доллар в конце текущего года.

"Текущий курс курс мы оцениваем как очень близкий к фундаментальному. Не ожидаем кардинального изменения курса в ближайшие кварталы. Мы ожидаем некоторого ослабления рубля, буквально на 1-2 рубля до конца текущего года, что будет связано с продолжением восстановления внутреннего спроса и роста импорта, который немножко будет "поддавливать" валютный курс", — сказал Орешкин.

Средний курс за 2017 год составит 59,7 рубля за доллар против 64,4 рубля за доллар, заложенных в предыдущую версию прогноза.

В 2018 году среднегодовой курс российской валюты, по оценкам Минэкономразвития, составит 64,7 рубля за доллар вместо прогнозировавшихся ранее 69,8 рубля за доллар. В 2019 году рубль ослабеет до 66,9 рубля за доллар вместо 71,2 рубля за доллар, а в 2020 году — до 68 рублей за доллар вместо 72,7 рубля за доллар, заложенных в предыдущем варианте прогноза.

Говоря о ценах на нефть, Орешкин также отметил, что они будут стабильны как минимум до конца первого квартала 2018 года и снизятся до 41-42 долларов за баррель нефти марки Urals к середине следующего года.

По итогам текущего года средняя цена на нефть составит 49 долларов за баррель, в 2018 году прогноз повышен до 43,8 доллара с 40,8 доллара за баррель, оценки на 2019-2020 годы сохранены — 41,6 и 42,2 доллара за баррель.

Целевой вариант

Минэкономразвития помимо базового подготовило еще два варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2017-2020 годы — целевой и консервативный. Отличие базового от консервативного заключается в более негативной динамике цен на нефть.

Целевой прогноз гораздо более интересен в контексте поручения президента разработать план развития экономики страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019-2020 годов. Ранее Орешкин говорил, что именно в этом сценарии учтены меры плана-2025.

В четверг Орешкин признал, что меры, реализованные правительством, по ускорению роста ВВП, пока недостаточны для выхода экономики страны на темпы роста не ниже мировых, но правительство продолжит работу в данном направлении и будет предлагать новые идеи.

В апрельской версии целевого сценария прогноза социально-экономического развития рост ВВП РФ оценивался в 2%, в 2018 – 1,7%, в 2019 и 2020 годах – 2,5% и 3,1% соответственно. В текущей версии прогноза темп роста ВВП в 2017 году увеличен до 2,1%, в 2018 году – до 2,2%, в 2019 году – до 2,6%. Ориентир роста ВВП РФ в 2020 году остался прежним – 3,1%.

"Целевой сценарий у нас в целом остается без существенных изменений, пересмотрены показатели 2017-2018 годов, они уточнены с учетом текущей динамики и уже реализованных мер. Мы выглядим лучше, чем мы выглядели в предыдущем целевом сценарии, но пока еще те меры, которые реализованы, их недостаточно для достижения значения 3,1% ВВП", — сказал Орешкин.

По мнению Лисоволика, без дополнительных мер достичь роста в 3,1% вряд ли удастся. "Все, что выше 2%, на данный момент требует дополнительных структурных мер. Я думаю, что меры необходимы будут, прежде всего, в сфере повышения производительности труда, акцент на этом сейчас начинает делаться в большей степени", — отметил экономист.

Как полагает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, властям для достижения долгосрочного роста важно понять, "какую нишу кроме энергетической мы могли бы занять – и создать стимулы для развития в этой области". Переходный период, по его словам, может сопровождаться и более низкими, чем во всем мире, темпами роста.

"Кроме того, только за счет сокращения численности рабочей силы в ближайшие пять лет мы, вероятно, будем терять по 0,3-0,4 процентного пункта роста. Наша оценка потенциала роста в средне- и долгосрочном периоде – 1,5% в год", — сказал он.

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