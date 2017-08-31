Минпромторг не опасается за сотрудничество Siemens с ж/д машиностроителями

ЩЕРБИНКА (Москва), 31 авг — РИА Новости. Минпромторг России, несмотря на скандал с турбинами Siemens и Крымом, не опасается за сотрудничество немецкого концерна с российскими транспортными машиностроителями и надеется на его развитие, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов в четверг в кулуарах международного железнодорожного салона "Экспо 1520".

"У министерства промышленности и торговли точно нет никаких опасений. Мы надеемся, что сотрудничество будет развиваться", — сообщил Каламанов в четверг, отвечая на вопрос, нет ли у Минпромторга РФ опасений в дальнейшем сотрудничестве Siemens с российскими компаниями в транспортном машиностроении.

Немецкий концерн Siemens, в частности, имеет в России совместное предприятие с российской группой "Синара" — "Уральские локомотивы". СП выпускает локомотивы и электропоезда "Ласточка".

Siemens этим летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.