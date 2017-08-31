Титов рассказал о запуске "печатного станка" в случае санации "Открытия"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Санация банка "ФК Открытие" дает старт новому механизму работы с проблемными банками, который запустит "печатный станок" ЦБ на сотни миллиардов рублей, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

ЦБ во вторник объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие". На пресс-конференции во вторник первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор оценит реальный размер капитала банка "ФК Открытие" и обнародует его через один-три месяца.

"Мы предлагали создать фонд плохих долгов, чтобы государство не захватывало банки, а помогало им, выкупая плохие долги, снимая с них нагрузку, созданную кризисом. Такая мера уже помогла справиться с кризисом 1998 года, когда заработало Агентство по реструктуризации кредитных организаций", — заявил Титов.

"Но нет, в результате получаем очередной непрозрачный фонд — теперь по восстановлению банков, получаем новую эмиссию на сотни миллиардов. И при этом все равно наблюдаем "убийство" банка — переход управления к ЦБ", — считает бизнес-омбудсмен.