Цены на нефть растут после падения из-за урагана "Харви"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Нефтяные цены поднимаются в четверг днем, постепенно восстанавливая потери, вызванные последствиями урагана "Харви" в США; инвесторы также отыгрывают данные статистики по запасам, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 14.43 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,71% — до 51,09 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,52% — до 46,20 доллара за баррель. В ходе прошлой недели (до урагана) нефть марки Brent торговалась в пределах около 52-53 долларов за баррель, WTI — примерно в 47-49 долларов за баррель.

Ранее на этой неделе инвесторы выражали опасения, что спрос на нефть снизится из-за невозможности "переварить" предлагаемое сырье после закрытия нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Мексиканском заливе во время урагана "Харви". В итоге удешевление сырья доходило до 3% с начала недели.

Как сообщило американское министерство энергетики, почти половина объема нефтепереработки побережья Мексиканского залива Техаса, или девятая часть нефтеперерабатывающих мощностей всех США, выбывают из-за урагана "Харви". Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) уже сообщил, что тропический вихрь "Харви", ранее бывший ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, ослаб и потерял статус шторма.

Способствуют коррекционному удорожанию нефти и статданные из США по запасам. Так, по итогам недели, завершившейся 25 августа, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) снизились на 5,4 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 457,8 миллиона баррелей, что значительно больше прогноза в 0,41%, или на 1,908 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти за период, по данным министерства, выросла на 0,02%, или на 2 тысячи баррелей в сутки, до 9,53 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,7 миллиона баррелей, составив 57,2 миллиона баррелей.