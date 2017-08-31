Россия обсуждает с Ираком возобновление регулярного авиасообщения

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия обсуждает с Ираком возобновление регулярного воздушного авиасообщения после 13-летнего перерыва, сообщила Росавиация по итогам прошедших в четверг переговоров руководителя ведомства Александра Нерадько с послом Ирака в РФ.

Согласно сообщению, иракский авиаперевозчик Iraqi Airways планирует с сентября 2017 года открыть регулярные рейсы из Багдада в Москву.

"В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы практической реализации планов по началу полетов между странами. Со своей стороны руководитель Росавиации поприветствовал инициативу иракской стороны, что, несомненно, будет способствовать развитию экономических связей между Россией и Ираком, а также укреплению сотрудничества в области воздушного транспорта", — говорится в сообщении.