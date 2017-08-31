Инфляционные ожидания россиян упали до исторического минимума

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в августе снизились до минимума за всю историю наблюдений, но сложившийся характер инфляционных ожиданий указывает на сохраняющиеся проинфляционные риски, сообщил Банк России в обзоре "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

"В августе 2017 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев ожидаемо снизились. Прямая оценка "Инфом" (медианное значение), рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, уменьшилась до минимального значения за всю историю наблюдений (на 1,2 п.п., до 9,5%). Оценки инфляционных ожиданий, сделанные Банком России на основе данных опроса "Инфом", также снизились — 3,7% в августе после 4,1-4,2% в июле", — говорится в обзоре ЦБ.

Снижение цен на плодоовощную продукцию на фоне поступления нового урожая, а также замедление инфляции в целом способствовали снижению в августе инфляционных ожиданий населения на год вперед, рассчитанных с использованием различных методов, отмечает регулятор.

"Наблюдаемая инфляция продолжала уменьшаться. Однако проинфляционные риски по‑прежнему сохраняются. Для удержания инфляции вблизи целевого значения и дальнейшего снижения инфляционных ожиданий Банк России сохраняет умеренно жесткую денежно-кредитную политику", — говорится в обзоре ЦБ.