Инфляционные ожидания россиян упали до исторического минимума

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в августе снизились до минимума за всю историю наблюдений, но сложившийся характер инфляционных ожиданий указывает на сохраняющиеся проинфляционные риски, сообщил Банк России в обзоре "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".
Снижение цен на плодоовощную продукцию на фоне поступления нового урожая, а также замедление инфляции в целом способствовали снижению в августе инфляционных ожиданий населения на год вперед, рассчитанных с использованием различных методов, отмечает регулятор.
"Наблюдаемая инфляция продолжала уменьшаться. Однако проинфляционные риски по‑прежнему сохраняются. Для удержания инфляции вблизи целевого значения и дальнейшего снижения инфляционных ожиданий Банк России сохраняет умеренно жесткую денежно-кредитную политику", — говорится в обзоре ЦБ.