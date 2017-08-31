Суд при взыскании с АФК "Система" по денежным убыткам учел ослабление рубля

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии полностью удовлетворил требования "Роснефти" к АФК "Система" в части убытков от списания займов и выкупа акций "Башнефти", однако 57,2 миллиарда рублей за утрату башкирской компанией акций "дочки" АФК взыскал без учета ослабления рубля, свидетельствует текст решения суда.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей. Причины неполного удовлетворения иска не были известны до публикации полного решения суда, содержащего мотивировочную часть.

"Суд полагает, что принятое ответчиками решение о реорганизации представляет собой способ вывода активов из общества "Башнефть", поскольку условия реорганизации, в результате которой обществу "Башнефть" были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков. Само проведение реорганизации в течение января-мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации прежде всего для неправомерного вывода активов контролируемого общества", — отмечается в решении.

Упрощенно основную сделку при реорганизации можно представить как обмен активами между "Башнефтью" и "дочкой" АФК – "Системой-Инвест". В результате нефтяная компания лишилась пакета из 49,4% акций "Системы-Инвест", который истцы оценили в 57,2 миллиарда рублей. Кроме того, "Башнефть" простила "дочке" АФК долг по ранее выданным ей займам в размере 36,9 миллиарда рублей, а также выкупила у несогласных с реорганизацией миноритариев свои акции на сумму 12,5 миллиарда рублей. Таким образом, сумма иска поначалу составляла 106,6 миллиарда рублей.

Согласно решению суда, эти требования были удовлетворены в полном объеме, в то же время суд признал дополнительный ущерб вследствие ослабления рубля только по денежным убыткам, но не по утраченному пакету акций "Системы-Инвест".

На предварительных слушаниях в июне исковые требования увеличились до 170,6 миллиарда рублей. Истцы перевели полученный убыток в доллары по тогдашнему курсу (35,7227 рубля на 5 мая 2014 года, то есть дату завершения реорганизации "Башнефти"), мотивируя это тем, что деятельность нефтяных компаний ориентирована на экспорт, в том числе резервы на возможные убытки они держат в долларах. А затем получившиеся 2,985 миллиарда долларов они перевели в рубли, но уже по курсу на дату расчета суммы иска (57,1602 рубля на 22 мая 2017 года), получив таким образом 170,6 миллиарда рублей.

Башкирский арбитраж же взыскал суммарно только 136,27 миллиарда рублей: вышеупомянутые 106,63 миллиарда рублей плюс 29,65 миллиарда рублей дополнительного ущерба от ослабления рубля в части убытков от списания займов и выкупа акций "Башнефти" у миноритариев.

Валютные мотивы

В тексте решения приводятся мотивы, которыми руководствовался суд, признавая дополнительный ущерб от ослабления рубля, заявление которого "Роснефтью" вызвало бурную реакцию экспертного сообщества.

"Принимая решения о реорганизации, связанные с обязательными для общества финансовыми расходами, в начале 2014 года, в кризисный период развития экономики, связанный с введением экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц и ростом курса доллара США, зная названную выше специфику экономической деятельности общества "Башнефть", ответчики не могли не осознавать неизбежность дополнительного увеличения убытков, причиненных реорганизацией, также ввиду невозможности своевременного формирования обществом валютных резервов для исполнения денежных обязательств в долларах США", — говорится в документе.

Исходя из обстоятельств дела, суд пришел к выводу, что убытки в указанной части не являются обычным предпринимательским риском, относимым на общество или новых акционеров, приобретших акции общества, лишившегося части активов.

"Ответчики были осведомлены о предстоящем выбытии из их владения акций общества "Башнефть" не в процессе обычного гражданского оборота, а в качестве последствий недействительности сделок и возврата акций в государственную собственность. Совершая противоправные действия в процессе реорганизации, непосредственно перед истребованием акций из незаконного владения ответчиков, последние, действуя разумно и добросовестно с надлежащей осмотрительностью, безусловно, могли и должны были предвидеть причинение указанного дополнительного ущерба обществу "Башнефть", — указывается в решении.

"Причинение ущерба обществу "Башнефть" в указанной части связано с невозможностью исполнять валютные обязательств за счет собственных и заемных денежных средств, которые общество не получило или вынуждено было израсходовать по решению ответчиков. Суд полагает, что очевидно для ответчиков общество "Башнефть" было лишено 36 930 220 021 рублей — в размере суммы невозвращенного займа и процентов, а также средств, израсходованных на выкуп акций у миноритарных акционеров, в размере 12 466 869 998 рублей, у общества возникли дополнительные затраты на проведение валютных платежей, которые общество не смогло избежать из-за действий ответчиков", — подытожил арбитраж.

Таким образом, коротко выводы суда выглядят так: АФК "Система" была осведомлена о специфике экономической деятельности "Башнефти" в части зависимости от курса доллара, а также о предстоящем возврате контрольного пакета акций компании в госсобственность, однако вопреки этому приняла решения по реорганизации, согласно которым "Башнефть" понесла финансовые расходы и не смогла своевременно сформировать валютные резервы для исполнения своих обязательств.