Позитивные тенденции в экономике России пока не устойчивы, считает Медведев

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Позитивные тенденции пока не настолько устойчивы, чтобы говорить о качественном изменении ситуации в экономике РФ, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Вчера на совещании мы отмечали определенные позитивные сдвиги, которые наметились в экономике. По этому поводу есть разные оценки. По данным Минэкономразвития, во втором квартале ускорился рост ВВП, до таких весьма уже неплохих цифр, но пока эти тенденции не являются устойчивыми, чтобы можно было говорить о качественном изменении экономической ситуации. Это нужно иметь в виду", — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

"Но мы обсудили, тем не менее, что нужно сделать для того, чтобы закрепить такого рода позитивные сдвиги и в смысле налогового, и в смысле таможенно-тарифного регулирования. Бюджетная политика также должна стимулировать изменения и развитие реального сектора, то есть промышленности, сельского хозяйства, создавая условия для долгосрочного экономического роста", — отметил премьер-министр.