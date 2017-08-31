"Газпром" в январе-августе нарастил добычу газа на 20,1%

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Газпром" в январе-августе увеличил добычу газа на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 302,6 миллиардов кубометров, говорится в выступлении председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"За восемь месяцев 2017 года объем добычи газа достиг 302,6 миллиардов кубометров газа. Это на 20,1% больше, чем в прошлом году. В абсолютном выражении это 50,7 миллиарда кубометров газа", — говорится в выступлении, опубликованном на сайте компании.

В среду член правления "Газпрома" Всеволод Черепанов сообщил, что "Газпром" планирует в 2017 году нарастить добычу газа более чем до 460 миллиардов кубометров.

Согласно данным ежеквартального отчета компании, опубликованного в середине августа, "Газпром" прогнозировал добычу газа в 2017 году на уровне 453,6 миллиарда кубометров, то есть на 8,2% больше показателя прошлого года.

В 2016 году "Газпром" нарастил добычу газа на 0,14% — до 419,07 миллиарда кубометров