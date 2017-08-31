Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в январе-августе вырос на 12%

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в январе-августе 2017 года увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 126,3 миллиарда кубометров, говорится в выступлении главы "Газпрома" Алексея Миллера, опубликованном на сайте компании.

"По предварительным данным, за восемь месяцев мы уже экспортировали на этот рынок 126,3 миллиарда кубических метров газа. Это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, плюс 13,6 миллиарда кубических метров газа", — говорится в тексте выступления.

В начале июня зампред правления компании Александр Медведев сообщил, что в 2017 году "Газпром" может экспортировать в дальнее зарубежье 180 миллиардов кубометров газа.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.