АФК "Система" подтвердила планы обжаловать решение суда по "Башнефти"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. АФК "Система" после того, как стало известно содержание мотивировочной части решения башкирского арбитража по делу "Башнефти", сохраняет планы обжаловать взыскание с нее 136,3 миллиарда рублей в пользу нефтяной компании, заявил РИА Новости официальный представитель "Системы" Сергей Копытов.

"Решение суда, ставшее квинтэссенцией всего "уфимского процесса", еще раз подтвердило главный тезис АФК "Система" об отсутствии каких-либо убытков в ходе реорганизации "Башнефти". В отсутствие же убытков все иные "выводы" суда не имеют какого бы то ни было правового значения. Тем не менее, и эти выводы никак не основаны на многочисленных доказательствах правомерности реорганизации, имеющиеся в материалах дела. Мы будем обжаловать решение Арбитражного суда Республики Башкортостан", — заявил представитель "Системы".

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей. "Система" тогда сразу же заявила о намерении подать апелляцию.

В четверг же, 31 августа, стало известно содержание мотивировочной части решения суда.