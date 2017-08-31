Орешкин: инвестиции станут главным драйвером экономики в ближайшие три года

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Основным драйвером экономики РФ в ближайшие три года станут инвестиции, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"В целом главное отличие текущего прогноза от прогноза в апреле — это пересмотренная динамика инвестиций, инвестиционной активности на весь трехлетний период", — сказал Орешкин, представляя обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на 2017-2020 годы.

Апрельский прогноз Минэкономразвития предполагал, что рост инвестиций в РФ в 2017-2020 годах будет находиться на уровне 2% в год. В новом прогнозе оценки значительно улучшены. Так, в 2017 году рост инвестиций ожидается на уровне 4,1%, в 2018 — 4,7%, в 2019 и 2020 годах — 5,6% и 5,7% соответственно.

По словам министра, такому росту будет способствовать расширение инвестиционного кредитования, улучшение условий работы для бизнеса и активный рост конечного спроса. "Мы ожидаем, что в ближайшие три года рост инвестиционной активности будет держаться в диапазоне от 4% до 5%, тем самым способствовать более высоким темпам экономического роста", — сказал Орешкин.

"Ситуация становится более предсказуемой и устойчивой для бизнеса, как на уровне макроэкономики, так и на уровне микроэкономических решений. В целом видно, что бизнес начинает это воспринимать, и уверенность бизнеса (растет)", — добавил он.

По словам министра, с рекордно низким устойчивым уровнем инфляции министерство связывает возможность кредитной экспансии в ближайшие три года. Также улучшению настроений бизнеса способствует консервативная бюджетная политика и бюджетное правило; регулирование неналоговых платежей, предсказуемое тарифообразование, реформа контрольно-надзорной деятельности и т.д., отметил Орешкин.