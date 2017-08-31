Орешкин: инвестиции станут главным драйвером экономики в ближайшие три года

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Основным драйвером экономики РФ в ближайшие три года станут инвестиции, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Апрельский прогноз Минэкономразвития предполагал, что рост инвестиций в РФ в 2017-2020 годах будет находиться на уровне 2% в год. В новом прогнозе оценки значительно улучшены. Так, в 2017 году рост инвестиций ожидается на уровне 4,1%, в 2018 — 4,7%, в 2019 и 2020 годах — 5,6% и 5,7% соответственно.
"Ситуация становится более предсказуемой и устойчивой для бизнеса, как на уровне макроэкономики, так и на уровне микроэкономических решений. В целом видно, что бизнес начинает это воспринимать, и уверенность бизнеса (растет)", — добавил он.
По словам министра, с рекордно низким устойчивым уровнем инфляции министерство связывает возможность кредитной экспансии в ближайшие три года. Также улучшению настроений бизнеса способствует консервативная бюджетная политика и бюджетное правило; регулирование неналоговых платежей, предсказуемое тарифообразование, реформа контрольно-надзорной деятельности и т.д., отметил Орешкин.