Российские компании хотят поставлять говядину и свинину на Филиппины

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россельхознадзор пригласил филиппинских коллег посетить шесть предприятий по производству говядины, свинины и мяса птицы, которые хотят начать экспорт своей продукции на Филиппины, сообщает ведомство.

"Россельхознадзор ещё раз подтвердил своё приглашение для ветеринарных специалистов Филиппин посетить Российскую Федерацию с целью ознакомления с действующей системой государственного контроля при производстве говядины, свинины и мяса птицы на примере 6 российских предприятий, желающих экспортировать производимую продукцию в Филиппины", — говорится в сообщении ведомства по итогам очередных переговоров с филиппинской стороной.

В целом, по данным ведомства, на текущий момент 26 российских компаний, находящихся под надзором государственной ветеринарной службы, заинтересованы в поставках животноводческой продукции в Филиппины.

В то же время, специалисты Россельхознадзора готовы выехать со своими инспекциями на рыбоперерабатывающие предприятия Филиппин, которые в ближайшее время направят перечень из порядка 80 предприятий, заинтересованных в экспорте аквакультурной продукции.