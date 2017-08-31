Две белорусские компании заявили о своем неучастии в нелегальных поставках

МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Еще две белорусские компании, ООО "Газ Венчуре" и ООО "Глобалкастом", заявили, что не участвуют в нелегальных поставках на российский рынок продовольствия, запрещенного в РФ.

Ранее российское агентство РБК опубликовало материал, в котором утверждалось, что "Белтаможсервис" и эти компании вовлечены в поставки через Белоруссию в РФ продукции, попадающей в России под ответные санкции. Белорусское госпредприятие "Белтаможсервис" в сообщении, опубликованном в среду на его сайте, заявило, что не участвует в поставках запрещенного в России продовольствия на российский рынок.

"ООО "Газ Венчуре" не участвует в нелегальных поставках в Российскую Федерацию товаров санкционной группы", — цитирует агентство Sputnik Беларусь представителей компании. В фирме напомнили, что "Газ Венчуре" является поставщиком подкарантинной продукции в РФ.

"Нам известно, насколько серьезные меры приняты для обеспечения прозрачности поставок растительной продукции", — добавили собеседники агентства.

"В обязательном порядке запрашивается авторизация сертификата страны происхождения по каждой поставке при ввозе плодоовощной продукции в Белоруссию. Каждая партия товара, поставляемая российским покупателям, проходит вторичный фитосанитарный контроль на территории Российской Федерации", — пояснили в компании.

В свою очередь, в ООО "Глобалкастом" также заявили, что не занимаются поставками в Россию запрещенной продукции. В фирме добавили, что в разное время были попытки использования реквизитов ООО "Глобалкастом" при совершении нелегального перемещения товаров иными субъектами хозяйствования, которые пресекались соответствующими контролирующими органами.