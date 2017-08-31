Орешкин: текущее замедление инфляции дает ЦБ возможность снизить ставку

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минэкономразвития видит риски того, что инфляция в РФ по итогам 2017 года окажется даже ниже его уточненного прогноза в 3,7%, вместе с тем считает, что текущее замедление роста потребительских цен дает ЦБ возможность снизить ключевую ставку и вернуть инфляцию в 2018 году на целевой уровень в 4%, заявил глава министерства Максим Орешкин.

"Сейчас у нас прогноз на 2017 год обновляется до 3,7% (ранее составлял 3,8% — ред.), причем мы больше видим рисков, что эта цифра будет ниже, чем 3,7%, чем выше", — сказал Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства.

Он отметил, что в конце июля — августе цены на плодоовощную продукцию начали возвращаться "к нормальным значениям", и есть еще "небольшой потенциал" для их снижения. "Мы говорили о возможности рекордной (рекордно низкой — ред.) инфляции в августе, эта возможность сохраняется. В настоящий момент годовая инфляция опустилась по недельным значениям до уровня 3,4%", — указал глава Минэкономразвития.

По его словам, к концу года инфляция может немного ускориться и достичь 3,7%. "Но наш интервальный прогноз в настоящий момент составляет 3,5-3,7% на конец года. Мы считаем, что это, в том числе, будет открывать возможность снижения ставки для ЦБ РФ и, благодаря смягчению денежно-кредитной политики, Центральному банку удастся вернуть инфляцию ближе к целевым значениям 4% на конец 2018 года", — заявил Орешкин.

В соответствии с прогнозом Минэкономразвития инфляция в РФ в 2018-2020 годах будет находиться на уровне 4%.

"Мы не видим причин, по которым Центральный банк не смог бы достичь здесь целевых значений", — добавил министр.