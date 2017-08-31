Минэкономразвития исходит из сохранения санкций против России до 2020 года

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минэкономразвития исходит из сохранения текущего режима санкций против РФ в течение всего прогнозного периода до конца 2020 года, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представляя обновленный среднесрочный прогноз.

При этом согласно новому прогнозу, ситуация на внешних рынках будет развиваться по более оптимистическому сценарию: ожидается сохранение позитивного настроения на глобальных рынках и высокой толерантности к риску. Также министерство исходит из устойчивого сохранения темпов роста выше потенциальных в США и еврозоне, а также неустойчивого роста в Китае и Индии.

Действие сделки ОПЕК и ряда стран, не входящих в организацию, по сокращению добычи нефти, согласно заложенным в прогноз предположениям, сохранится до конца установленного срока.

"В наш прогноз сейчас заложено действие сделки ОПЕК с Россией и другими производителями до конца установленного срока — до первого квартала 2018 года. Здесь у нас традиционный подход — мы берем ту сделку, которая существует и просто закладываем ее в прогноз", — сказал Орешкин журналистам, представляя обновленный прогноз.

"Абсолютно такой же прогноз у нас относительно санкций, мы ожидаем их сохранения на весь прогнозный период и здесь опять же ничего дополнительно не закладываем", — добавил он.