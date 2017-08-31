Минэкономразвития исходит из сохранения санкций против России до 2020 года

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минэкономразвития исходит из сохранения текущего режима санкций против РФ в течение всего прогнозного периода до конца 2020 года, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представляя обновленный среднесрочный прогноз.
Действие сделки ОПЕК и ряда стран, не входящих в организацию, по сокращению добычи нефти, согласно заложенным в прогноз предположениям, сохранится до конца установленного срока.
"В наш прогноз сейчас заложено действие сделки ОПЕК с Россией и другими производителями до конца установленного срока — до первого квартала 2018 года. Здесь у нас традиционный подход — мы берем ту сделку, которая существует и просто закладываем ее в прогноз", — сказал Орешкин журналистам, представляя обновленный прогноз.
"Абсолютно такой же прогноз у нас относительно санкций, мы ожидаем их сохранения на весь прогнозный период и здесь опять же ничего дополнительно не закладываем", — добавил он.