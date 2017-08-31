Рынок недвижимости в Подмосковье "на грани", заявил замглавы Минстроя

МОСКВА, 31 авг — РИА Недвижимость. Рынок недвижимости Московской области на сегодняшний день находится "на грани", сообщил журналистам в четверг замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Инвестиционной себестоимости, которая сегодня есть в Москве, в Московской области практически не осталось. А инвестиционная себестоимость — это то, что позволяет создавать новое качество среды внутри проектов, применять новые технологии. Даже без реновации рынок Московской области на грани находится. Потому нужно очень внимательно следить за теми объемами метров, которые выходят там на рынок", — сказал он.

Стасишин отметил, что Московская область сегодня в основном застраивается в радиусе 15 километров от МКАДа, а 90% граждан, покупающих там квартиры, едут на работу в Москву.

"В Московской области более 500 компаний привлекают средства граждан по 214-ФЗ, с одной стороны — это неплохо, так как есть конкуренция, но это опасно с точки зрения любого колебания на рынке", — сказал замминистра.

Ранее он заявлял о готовности Минстроя внести поправки в долевое законодательство, которые вступят в силу с июля 2018 года и вернуться к рассмотрению возможности внесудебного изъятия жилых долгостроев у девелоперов.