МЭР осенью ожидает дальнейшего ускорения роста банковского кредитования

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минэкономразвития осенью ожидает дальнейшего ускорения роста банковского кредитования в РФ, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Кредитный цикл начинает активно восстанавливаться, мы ожидаем активного ускорения кредитной активности в осенние месяцы… Мы ожидаем дальнейшего ускорения розничного кредитования населения, ипотеки. Инвестиционное, корпоративное кредитование тоже начинает восстанавливаться и выходит в положительную область, здесь мы также ожидаем положительной динамики", — сказал министр.

По словам Орешкина, Минэкономразвития также ожидает осенью значительного снижения ставок по ипотеке на фоне избыточной ликвидности у банков.

Ранее МЭР в докладе "Картина экономики в июле 2017 года" отмечало, что во втором квартале 2017 года среднемесячный объем вновь выданных ипотечных кредитов, очищенный от сезонности, увеличился на 14,9% по сравнению с первым кварталом и достиг уровней 2014 года.